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ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава администрации Максим Пухов в субботу.

"Был совершен артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло. (...) В 13:30 была атакована территория МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, в этом случае также обошлось без пострадавших, повреждений не зафиксировано.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.

Запорожская ТЭС расположена в Энергодаре, ее общая мощность составляет 3,7 тыс. МВт. Оборудование ЗТЭС используется для подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС. 3 октября на ЗАЭС сообщили, что в ходе обстрела повреждено оборудование Запорожской ТЭС, задействованное в электроснабжении атомной станции. ТЭС переведена на работу от аварийных источников.

Запорожская ТЭС Энергодар Максим Пухов
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ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре

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