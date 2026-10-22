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В Белгородской области в результате атак БПЛА есть погибший и пострадавший

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и пострадавший, сообщил оперштаб региона.

"В Грайворонском округе на автодороге Головчино - Борисовка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

В Шебекине вследствие атаки дрона на мотоцикл мужчина получил осколочные ранения ног. Его положили в травматологическое отделение.

В селе Борки Валуйского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, повреждены остекление и входная группа.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате шести атак дронов поврежден многоквартирный дом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Грайворонский округ Белгородский округ Белгородская область Шебекино
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