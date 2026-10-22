Поиск

В Шебекинском округе в результате атак БПЛА ранены двое

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области в результате последних атак беспилотников пострадали двое, сообщил оперативный штаб региона.

У селя Дмитриевка дрон атаковал на дороге грузовик, один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Его машина повреждена.

В Шебекине еще один мужчина был ранен в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно. Лечиться он будет амбулаторно.

В этом же городе дроны ударили по двум коммерческим объектам, здания получили повреждения.

Помимо этого, беспилотники атаковали частные дома и автомобили в ряде населенных пунктах региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Шебекинский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Прокуратура инициировала новое уголовное преследование журналиста Зыгаря

В Москве допускают нормализацию отношений с США и ЕС только после отмены всех санкций

Специалисты РКН планируют запустить "пилот" системы обнаружения вторжений

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями по украинскому урегулированию

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

 Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

В Липецке обезвредили и сняли с крыши поликлиники боевую часть БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12499 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов