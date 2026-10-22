В Шебекинском округе в результате атак БПЛА ранены двое

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области в результате последних атак беспилотников пострадали двое, сообщил оперативный штаб региона.

У селя Дмитриевка дрон атаковал на дороге грузовик, один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Его машина повреждена.

В Шебекине еще один мужчина был ранен в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно. Лечиться он будет амбулаторно.

В этом же городе дроны ударили по двум коммерческим объектам, здания получили повреждения.

Помимо этого, беспилотники атаковали частные дома и автомобили в ряде населенных пунктах региона.