Правительство к марту обновит законодательство для включения сельских ДК в догазификацию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 марта 2027 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры. Перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации опубликован на сайте Кремля.

Реализуемая "Газпромом" программа социальной газификации (догазификации) дает людям возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Такие же условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ. С 2024 года программа социальной газификации расширена на садоводческие товарищества. Газовые сети бесплатно проводятся до границ земельных участков в СНТ, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов.

"Считаю правильным поддержать предложение. Прошу правительство РФ расширить эту программу и включить в эту программу сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерт", - сказал президент в ходе запуска объектов газификации 18 сентября, отвечая на предложение первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева.

На данный момент ДК подключаются к газу по обычной процедуре технического присоединения. Дочерние компании "Газпрома" регулярно сообщают о подключении организаций культуры к сетевому газу.

Также правительству поручено предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда бюджетам субъектов РФ дополнительно 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам для приобретения газового оборудования и проведения в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в рамках программы социальной газификации, исходя из задачи полного обеспечения соответствующей потребности субъектов. Срок доклада - 1 ноября 2026 года.

Отдельно Путин обратил внимание: "Стоимость газового оборудования для дома достаточно высока. И здесь нельзя допускать чрезмерного, необоснованного роста цен. Услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидией. При этом есть случаи, когда стоимость работ накручивается, когда проекты подключения домов граждан к газу необоснованно усложняются за счет необязательных позиций, дополнительных навязанных услуг".

"Я прошу Федеральную антимонопольную службу совместно с "Газпромом" и регионами взять этот запрос на строгий контроль. А правительство прошу наладить оперативный анализ и мониторинг доступности для граждан газового оборудования и его установки", - подчеркнул президент.

В результате правительству поручено обеспечить проведение оперативного мониторинга и анализа доступности для граждан газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях, и услуг по его установке, в том числе для граждан, не получающих субсидий на приобретение газового оборудования и проведение в границах земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, а также достаточности средств, предусмотренных на предоставление таких субсидий. Доклад – до 15 декабря 2026 г., далее – раз в полгода.

ФАС России совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ поручено обеспечить контроль за формированием цен на газовое оборудование, которое устанавливается в домовладениях, и услуги по его установке, а также принять меры по недопущению необоснованного роста цен на такое оборудование (услуги) и включения в проекты технологического присоединения к газораспределительным сетям необязательных работ и дополнительных услуг. Доклад – до 15 декабря 2026 г., далее – раз в полгода.