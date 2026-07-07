Важный для догазификации СНТ законопроект об упрощении оформления общей земли примут до конца года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, который позволит упростить оформление прав на общее имущество в садовых товариществах, примут до конца года, заверил глава Росреестра Олег Скуфинский.

"Сейчас очень важная инициатива - оформление земель общего пользования. По нашим данным, 90% таких земель не оформлено, а это препятствует социальной газификации. Законопроект подготовлен, мы его отрабатываем, он будет принят в этом году", - сказал Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава Росреестра добавил: "С точки зрения социальной газификации мы чётко отрабатываем все вопросы с Союзом садоводов России в каждом уголке нашей страны".

К общему имуществу СНТ относится вся земля в товариществе, за исключением садовых участков. На ней могут располагаться дороги, инженерные коммуникации (электрические сети, газо- и водопроводы и т.д.), места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и др.

Скуфинский также напомнил, что при участии Росреестра уже принят пакет законов, защищающих права владельцев дачных участков. Так появилась возможность включать СНТ в границы населенных пунктов, оформлять на землях общего пользования объекты спортивной инфраструктуры, проводить электронное голосование членов СНТ.

Реализуемая "Газпромом" программа социальной газификации (догазификации) дает людям возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Такие же условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ.

С 2024 года правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов.