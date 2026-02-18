Обязательства "Газпрома" по догазификации достигли полтриллиона рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объем обязательств "Газпрома" в рамках догазификации достиг полтриллиона рублей, сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер РФ Александр Новак.

"Помимо строительства новой инфраструктуры поставлена задача обеспечить социальную газификацию - это бесплатное доведение газа до границ участков в газифицированных населённых пунктах. В соответствии с "Майским указом" к 2030 году мы должны подключить 1,6 млн домовладений по социальной газификации. Единым оператором газификации "Газпромом" (ООО "Газпром газификация" - ИФ) заключены договоры финансирования мероприятий по социальной газификации почти на 500 млрд рублей", - сообщил он.

Новак отметил, что на сегодняшний день заключены 1,7 млн договоров; газ бесплатно доведён до границ почти 1,5 млн домовладений; непосредственно пуск газа выполнен в более чем 1,1 млн домовладений. Лидерами по темпам догазификации являются Липецкая, Пензенская, Тамбовская области, Чечня и Мордовия.

"Важно, что газификация осуществляется не только по заявкам граждан, но и превентивно создается техническая возможность для подключения, когда газопроводы прокладываются не только по заявкам, но и вдоль улиц, в близости от домовладений и гражданин, даже если не подал заявку, в будущем может подать ее и получить доступ к газу в считанные дни", - подчеркнул вице-премьер.

"Для снижения финансовой нагрузки на определенные категории граждан осуществляются меры социальной поддержки. Определены 13 категорий граждан, которым оказывается поддержка при реализации мероприятий по социальной газификации на покупку и монтаж газоиспользующего оборудования, а также на работы внутри участка. В том числе это многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, малоимущие семьи с детьми. Для этих категорий минимальная субсидия составляет 100 тыс. рублей. На эти цели в федеральном бюджете ежегодно выделяются необходимые средства. Только за прошлый год поддержку получили 11 тыс. семей", - напомнил докладчик.

Программы социальной газификации распространены на образовательные и медицинские учреждения, садоводческие некоммерческие товарищества. На сегодня 845 социальных объектов газифицированы, 361 котельная переведена на газ. В 18 тыс. СНТ газ подведен до границ участков.