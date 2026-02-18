Поиск

Обязательства "Газпрома" по догазификации достигли полтриллиона рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объем обязательств "Газпрома" в рамках догазификации достиг полтриллиона рублей, сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер РФ Александр Новак.

"Помимо строительства новой инфраструктуры поставлена задача обеспечить социальную газификацию - это бесплатное доведение газа до границ участков в газифицированных населённых пунктах. В соответствии с "Майским указом" к 2030 году мы должны подключить 1,6 млн домовладений по социальной газификации. Единым оператором газификации "Газпромом" (ООО "Газпром газификация" - ИФ) заключены договоры финансирования мероприятий по социальной газификации почти на 500 млрд рублей", - сообщил он.

Новак отметил, что на сегодняшний день заключены 1,7 млн договоров; газ бесплатно доведён до границ почти 1,5 млн домовладений; непосредственно пуск газа выполнен в более чем 1,1 млн домовладений. Лидерами по темпам догазификации являются Липецкая, Пензенская, Тамбовская области, Чечня и Мордовия.

"Важно, что газификация осуществляется не только по заявкам граждан, но и превентивно создается техническая возможность для подключения, когда газопроводы прокладываются не только по заявкам, но и вдоль улиц, в близости от домовладений и гражданин, даже если не подал заявку, в будущем может подать ее и получить доступ к газу в считанные дни", - подчеркнул вице-премьер.

"Для снижения финансовой нагрузки на определенные категории граждан осуществляются меры социальной поддержки. Определены 13 категорий граждан, которым оказывается поддержка при реализации мероприятий по социальной газификации на покупку и монтаж газоиспользующего оборудования, а также на работы внутри участка. В том числе это многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, малоимущие семьи с детьми. Для этих категорий минимальная субсидия составляет 100 тыс. рублей. На эти цели в федеральном бюджете ежегодно выделяются необходимые средства. Только за прошлый год поддержку получили 11 тыс. семей", - напомнил докладчик.

Программы социальной газификации распространены на образовательные и медицинские учреждения, садоводческие некоммерческие товарищества. На сегодня 845 социальных объектов газифицированы, 361 котельная переведена на газ. В 18 тыс. СНТ газ подведен до границ участков.

Газпром Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии активов группы "Новоросцемент"

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

 Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8449 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });