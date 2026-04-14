Госдума приняла закон о расширении льгот по НДС при бесплатной догазификации

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от НДС бесплатное подключение к газораспределительным сетям любого газоиспользующего оборудования в рамках догазификаци.

Поправки ко второму чтению законопроекта (№1110069-8) накануне внесло в Госдуму правительство.

Согласно ст.146 Налогового кодекса (НК) сейчас из-под взимания НДС выводится только бесплатное подключение домовладений физических лиц, использующих газ для личных нужд. Принятый закон заменяет эту формулировку на значительно более широкую: не признается объектом налогообложения подключение к газораспределительным сетям любого газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, а также догазификации котельных при условии, что по актам правительства услуги оказываются без взимания платы с заявителей.

Таким образом, освобождение от НДС перестает быть привязано исключительно к домовладениям граждан и распространяется на все случаи бесплатного подключения в рамках программы догазификации. Отдельно в тексте законопроекта выделена догазификация котельных.

Одновременно законопроект дает право на вычет НДС по товарам, работам и услугам, приобретенным для оказания услуг по бесплатному подключению (новая редакция пункта 2.4 статьи 171 НК).

Замминистра финансов Алексей Сазанов, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, уточнил, что в периметр бесплатного подключения также планируется включить фельдшерские пункты, кабинеты врачей и амбулатории.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

В Муроме отстранили от должности директора водоканала

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов