Госдума приняла закон о расширении льгот по НДС при бесплатной догазификации

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от НДС бесплатное подключение к газораспределительным сетям любого газоиспользующего оборудования в рамках догазификаци.

Поправки ко второму чтению законопроекта (№1110069-8) накануне внесло в Госдуму правительство.

Согласно ст.146 Налогового кодекса (НК) сейчас из-под взимания НДС выводится только бесплатное подключение домовладений физических лиц, использующих газ для личных нужд. Принятый закон заменяет эту формулировку на значительно более широкую: не признается объектом налогообложения подключение к газораспределительным сетям любого газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, а также догазификации котельных при условии, что по актам правительства услуги оказываются без взимания платы с заявителей.

Таким образом, освобождение от НДС перестает быть привязано исключительно к домовладениям граждан и распространяется на все случаи бесплатного подключения в рамках программы догазификации. Отдельно в тексте законопроекта выделена догазификация котельных.

Одновременно законопроект дает право на вычет НДС по товарам, работам и услугам, приобретенным для оказания услуг по бесплатному подключению (новая редакция пункта 2.4 статьи 171 НК).

Замминистра финансов Алексей Сазанов, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, уточнил, что в периметр бесплатного подключения также планируется включить фельдшерские пункты, кабинеты врачей и амбулатории.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.