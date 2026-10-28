В Думе предложили изыскать в бюджете-2027-2029 деньги на субсидии льготникам по догазификации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает при подготовке ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы рассмотреть выделение средств на субсидии льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования при социальной газификации (догазификации), следует из заключения комитета.

Проект федерального бюджета (№ 615-9) правительство внесло в Госдуму 30 сентября, комитет рекомендовал принять его в первом чтении.

Средства на продолжение программы в проекте бюджета на 2027-2029 годы и в паспорте госпрограммы "Развитие энергетики" не предусмотрены, отмечает комитет. При этом одной из целей госпрограммы остается достижение к концу 2030 г. среднего уровня газификации населения в 82,9%.

"В связи с этим, при подготовке законопроекта ко второму чтению комитет предлагает рассмотреть вопрос о выделении финансирования на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) в объеме не ниже уровня 2026 года", - говорится в заключении комитета.

В бюджете на 2026 год на софинансирование таких субсидий регионам было зарезервировано 1 млрд рублей, эти средства распределены в полном объеме для заключения 11 тыс. договоров. Кроме того, в ходе исполнения бюджета из резервного фонда правительства дополнительно выделено 1,2 млрд рублей, чтобы увеличить число подключений на 13,3 тысячи домовладений. На заседании комитета 19 октября Счетная палата сообщила, что заявки регионов на эти мероприятия составляют 2,2 млрд рублей, говорится в заключении.

Субсидии предоставляются отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков при подключении домовладений к газораспределительным сетям в рамках догазификации.