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Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о четвертом погибшем, тело которого было обнаружено при разборе завалов на месте ракетной атаки по предприятию в областном центре в минувшую пятницу.

"В ходе разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших. Кроме того, один человек остается в розыске: его ищут спасатели и строители, привлеченные к разбору конструкций", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в "Вконтакте" в воскресенье.

Также Клычков сообщил, что на данный момент в больницу обратились 19 человек с травмами различной степени тяжести - от легких до достаточно серьезных.

Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших в результате ракетного удара по предприятию в Орле 23 октября.

Орел Орловская область Андрей Клычков
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