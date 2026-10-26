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Графики отключения электроснабжения в Севастополе планируют отменить во вторник

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Работы по ремонту магистральных электросетей, повреждение которых стало причиной ограничения электроснабжения в Севастополе, находятся на финальном этапе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Вчера основные работы фактически завершились, (...) сегодня на финальном этапе. Если не будет форс-мажоров, завтра график временных отключений будет снят полностью, и мы перейдем на нормальный режим работы", - написал Развожаев в своем канале в Max в понедельник.

По словам губернатора, с 17:00 понедельника планируется постепенно снимать ограничения в энергосистеме Севастополя. При полной отмене графика ограничений со вторника в городе возобновится работа электротранспорта и освещения в штатном режиме.

В ночь на 24 октября губернатор сообщил, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. Из-за этого в городе наблюдаются перебои с сотовой связью, временно остановлено движение троллейбусов. По аналогичной причине ограничения на подачу электричества и воды были введены и в Крыму, сообщил тогда глава республики Сергей Аксенов.

В воскресенье Развожаев сообщил, что электроснабжение Севастополя удалось восстановить около 2:00, однако позже утром вновь возникла перегрузка, в городе ввели графики отключения света. В понедельник в городе действуют графики "два через шесть".

Михаил Развожаев Крым Севастополь
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