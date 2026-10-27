Тело пятого погибшего нашли под завалами атакованного ракетами завода в Орле

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего обнаружили на месте обрушения здания предприятия в Орле после ракетной атаки 23 октября, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Скорбные новости - под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Клычков в своем канале в Мах.

Глава региона отметил, что в настоящее время семеро пострадавших находятся в областной больнице на стационарном лечении. На месте происшествия продолжается работа экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу после ракетного удара по заводу в Советском районе Орла 17 человек обратились в медицинские учреждения, семеро находятся на стационарном лечении, остальные - на амбулаторном. Погибли четыре человека, местонахождение одного было неизвестно.