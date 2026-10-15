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В районе Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области ввели режим повышенной готовности в связи с возможным выходом медведей к населенным пунктам, сообщает районная администрация во "ВКонтакте".

Местных жителей в связи с этим призвали ограничить пребывание в лесу.

"Не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах, в общественных местах, на территориях, прилегающих к лесополосам, пустырям и садоводческим обществам, в период с 19:00 до 7:00 до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Также предлагается ограничить пешие передвижения по населенному пункту в с 19:00 до 7:00, по возможности использовать личный транспорт, и возить детей в школу и обратно.

На время режима повышенной готовности силы и средства межмуниципального отдела МВД России "Куйбышевский" и отдела охраны животного мира приведены в усиленный режим

Ранее в районном центре Куйбышев ограничили посещение Новоуспенского кладбища из-за медведей.

С начала 2026 года в Новосибирской области зафиксировано 70 подтвержденных случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам. Ни одного нападения на человека не зафиксировано - все выходы зверей были своевременно пресечены. Минприроды региона издало 50 приказов на регулирование численности бурового медведя, отстрелкно 49 хищников.

По данным государственного мониторинга, общая численность бурого медведя в регионе на 1 апреля 2026 года составляла 1514. За девять лет она выросла на 382 хищника (или на 33,7%) - в 2017 году в Новосибирской области насчитывалось 1132.

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