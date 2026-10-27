В Севастополе ввели графики отключения света из-за аварии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе ввели графики отключения света из-за аварии за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"С самого утра по команде диспетчера Черноморского РДУ введены ограничения электроснабжения. Сейчас следуем графику "2 через 6", однако из-за аварийной ситуации за пределами нашего региона, к сожалению, есть вероятность, что даже такой график выдерживать сегодня не получится", - написал он.

Вероятнее всего, ограничения будут действовать продлятся несколько дней. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

В ночь на 24 октября губернатор сообщил, что из-за атаки ВСУ по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя город остался без электроснабжения. Из-за этого в городе были перебои с сотовой связью, останавливалось движение троллейбусов. По аналогичной причине ограничения на подачу электричества и воды были введены и в Крыму.

26 октября Развожаев сообщил, что с 17:00 в городе планируется постепенно снимать ограничения, а стабилизация ситуации ожидается уже во вторник.