В Белгородской области в результате ударов БПЛА один человек погиб и один ранен

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА один человек погиб и еще один ранен, сообщил региональный оперштаб.

"В Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон атаковал мужчину на электросамокате. От полученных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.

В городе Грайвороне от взрывов FPV-дронов разбиты окна частного дома, коммерческого объекта и автомобиль.

В селе Городище Корочанского округа при взрыве беспилотника мужчина получил многочисленные ранения, его везут в тяжелом состоянии в областную больницу. На месте атаки повреждена газовая труба.