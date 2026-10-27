В Шебекине в результате ударов БПЛА по машинам ранены трое

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате ударов БПЛА пострадали три человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

"В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями живота, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время пострадавший находится в операционной. Машина сгорела", - говорится в сообщении.

В результате атаки дрона на другой автомобиль пострадали еще двое. Мужчине с ранением живота оказывают помощь в больнице. Женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования направлена в Белгород.

Кроме того, в городе от взрывов еще нескольких FPV-дронов загорелся автомобиль, его потушили пожарные. Повреждены две машины и автобус.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при детонации FPV-дрона повреждена кровля многоквартирного дома.