Сахалинский климатический эксперимент продлится до 2029 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сахалинский климатический эксперимент признан эффективным и будет продолжен до конца 2028 года, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

По ее данным, об этом говорится в докладе министра экономического развития РФ Максима Решетникова, адресованном президенту Владимиру Путину.

"Совместно с Минэкономразвития России решено продолжать внедрение климатических инициатив. Уровень газификации в регионе достиг 68%, в 40 раз сократилась площадь лесных пожаров, растет количество предприятий, которые уменьшают выбросы", - цитирует губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко пресс-служба.

Он напомнил, что по итогам 2024 года Сахалинская область первой в России достигла углеродной нейтральности.

Согласно докладу Решетникова, в ходе сахалинского эксперимента созданы условия для газификации и замещения углеродоемких видов топлива, модернизации ЖКХ, развития компетенций в области валидации и верификации углеродной отчетности, а также формирования спроса на углеродные единицы, уточняет пресс-служба.

Углеродный рынок региона находится в активной фазе развития: компании получили возможность монетизировать сверхнормативное сокращение выбросов через продажу единиц выполнения квоты (ЕВК) другим участникам рынка, не уложившимся в экологические лимиты.

"Апробация этого механизма прошла в 2024 и 2025 годах, между компаниями состоялось пять сделок купли-продажи 13,2 тыс. ЕВК. За девять месяцев 2026 года выпущено в обращение 398 тыс. ЕВК для последующей реализации на квотируемый период 2026-2028 годов", - говорится в сообщении.

В докладе министра экономического развития РФ уточняется, что правовые и методические механизмы углеродного регулирования будут совершенствоваться с учетом обратной связи от участников, в дальнейшем планируется сформировать методическую базу для масштабирования опыта на другие регионы страны.

Как сообщало в июне текущего года издание РБК, губернатор Лимаренко просил заместителя председателя правительства - полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева посодействовать досрочному прекращению климатического эксперимента. Отмечались опасения губернатора, что введенные экспериментом ограничения по объемам выбросов парниковых газов могут спровоцировать замедление темпов экономического роста в регионе.

В июле замминистра экологии и устойчивого развития региона Артем Рафальский заявил, что сокращение сроков климатического эксперимента на Сахалине не означает отказ региона от климатической политики. "Пилотный проект нужен не только для того, чтобы подтвердить эффективность новых решений, но и прежде всего понять, что еще требует доработки. (...) Сегодня более чем логично сократить для Сахалина сроки эксперимента, что, на наш взгляд, самым положительным образом отразится на дальнейшей эволюции национальной климатической повестки", - пояснил Рафальский.

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, стартовавший 1 сентября 2022 года, должен продлиться до 31 декабря 2028 года. В 2025 году правительство Сахалинской области впервые провело оценку выполнения компаниями установленных квот. Регулируемые организации не только представили отчетность о выбросах, но и погасили свои превышения квот.