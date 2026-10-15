В Минтрансе не исключили, что переход авиакомпаний на новое топливо потребует господдержки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Переход российских авиакомпаний на использование низкоуглеродного авиационного топлива в рамках международной программы CORSIA, возможно, потребует господдержки, поскольку стоимость такого топлива дороже его традиционных видов, заявил на Российской энергетической неделе глава Минтранса Андрей Никитин.

"Там не все так однозначно, потому что, конечно, это топливо чуть дороже, и очень важно понять, какой эффект мы получим за счет улучшения дальности перевозки, качества, скорости и так далее. Здесь очень рассчитываю, что совместно с Минэкономразвития, Минэнерго, если будет необходимость, будем вырабатывать какие-то программы поддержки для российской авиации, которые позволят бесконфликтно авиации перейти на новые виды топлива и не создать ситуацию, когда пассажирам придется дополнительно, так сказать, экологию эту оплачивать", - отметил он.

Программа CORSIA (система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации) разработана ICAO и направлена на сокращение выбросов углекислого газа в мировой авиаотрасли. Основные инструменты для выполнения требований CORSIA - использование топлива, отвечающего критериям устойчивости (SAF/LCAF), а также покупка углеродных единиц (УЕ) для компенсации выбросов сверх базового уровня. С 2027 года начнется обязательный этап внедрения системы, который распространится на большую часть стран-членов ICAO, в том числе Россию. Это потребует от российских авиакомпаний осуществлять мониторинг потребления топлива при выполнении зарубежных полетов, ежегодно формировать и верифицировать углеродную отчетность, а с 2031 года - компенсировать выбросы углекислого газа, превышающие базовый уровень, рассчитанный ICAO.