Глава ЕК заявила, что ЕС должен обеспечить себя собственной низкоуглеродной энергией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает энергетику главным фактором, сдерживающим конкурентоспособность и ущемляющим независимость Европейского союза.

"Цены на энергию в Европе по-прежнему в два-три раза выше, чем в Соединенных Штатах или Китае. Более половины потребляемой нами энергии по-прежнему поступает из импортного ископаемого топлива. Эта зависимость обходится дорого", - заявила глава ЕК, выступая в четверг в Париже с речью на ежегодной конференции "Встреча французских предпринимателей 2026 года".

Она отметила, что с начала кризиса на Ближнем Востоке за энергоносители для ЕС заплачено дополнительно более 50 млрд евро без какого-либо увеличения объемов поставок.

"Поэтому мы должны производить собственную низкоуглеродную энергию в Европе. Благодаря возобновляемым источникам и ядерной энергии более 70% нашей электроэнергии уже производится из низкоуглеродных источников в Европе. Однако на долю электроэнергии по-прежнему приходится лишь четверть конечного энергопотребления. Поэтому мы должны ускорить электрификацию промышленности, транспорта и зданий", - продолжила фон дер Ляйен.

Глава ЕК напомнила при этом о принятом недавно Еврокомиссией плане действий по электрификации. "Электрификация нашей экономики означает сокращение импорта ископаемого топлива и укрепление нашей независимости", - подчеркнула она.

Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что нельзя требовать от предприятий перехода на электроэнергию, "когда она в среднем почти в три раза дороже газа". Поэтому необходимо сокращать расходы на электроэнергию, во-первых, за счет увеличения числа долгосрочных контрактов, чтобы защитить предприятия от волатильности и гарантировать им стабильную цену на длительный срок, во-вторых, ЕС должен развивать свои электросети.

"В прошлом году Европейский союз установил более 80 гигаватт возобновляемых мощностей. Однако мощность, в шесть раз превышающая этот показатель, все еще ожидает подключения к сетям. 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии были потеряны из-за недостаточной пропускной способности сетей или мощностей по хранению. Это эквивалентно годовому потреблению трех миллионов домохозяйств. Поэтому мы должны ускорить инвестиции, ускорить подключение к сетям, развивать системы хранения энергии и более эффективно использовать существующую инфраструктуру", - призвала председатель ЕК.

Она также полагает, что в вопросах налогообложения необходимо внедрить простое правило: "электроэнергия не должна облагаться налогом выше, чем газ". "А для промышленности предсказуемость не менее важна, чем цена. Именно поэтому мы предложили модернизировать европейский углеродный рынок", - объяснила фон дер Ляйен.