Поиск

Глава ЕК заявила, что ЕС должен обеспечить себя собственной низкоуглеродной энергией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает энергетику главным фактором, сдерживающим конкурентоспособность и ущемляющим независимость Европейского союза.

"Цены на энергию в Европе по-прежнему в два-три раза выше, чем в Соединенных Штатах или Китае. Более половины потребляемой нами энергии по-прежнему поступает из импортного ископаемого топлива. Эта зависимость обходится дорого", - заявила глава ЕК, выступая в четверг в Париже с речью на ежегодной конференции "Встреча французских предпринимателей 2026 года".

Она отметила, что с начала кризиса на Ближнем Востоке за энергоносители для ЕС заплачено дополнительно более 50 млрд евро без какого-либо увеличения объемов поставок.

"Поэтому мы должны производить собственную низкоуглеродную энергию в Европе. Благодаря возобновляемым источникам и ядерной энергии более 70% нашей электроэнергии уже производится из низкоуглеродных источников в Европе. Однако на долю электроэнергии по-прежнему приходится лишь четверть конечного энергопотребления. Поэтому мы должны ускорить электрификацию промышленности, транспорта и зданий", - продолжила фон дер Ляйен.

Глава ЕК напомнила при этом о принятом недавно Еврокомиссией плане действий по электрификации. "Электрификация нашей экономики означает сокращение импорта ископаемого топлива и укрепление нашей независимости", - подчеркнула она.

Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что нельзя требовать от предприятий перехода на электроэнергию, "когда она в среднем почти в три раза дороже газа". Поэтому необходимо сокращать расходы на электроэнергию, во-первых, за счет увеличения числа долгосрочных контрактов, чтобы защитить предприятия от волатильности и гарантировать им стабильную цену на длительный срок, во-вторых, ЕС должен развивать свои электросети.

"В прошлом году Европейский союз установил более 80 гигаватт возобновляемых мощностей. Однако мощность, в шесть раз превышающая этот показатель, все еще ожидает подключения к сетям. 10 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии были потеряны из-за недостаточной пропускной способности сетей или мощностей по хранению. Это эквивалентно годовому потреблению трех миллионов домохозяйств. Поэтому мы должны ускорить инвестиции, ускорить подключение к сетям, развивать системы хранения энергии и более эффективно использовать существующую инфраструктуру", - призвала председатель ЕК.

Она также полагает, что в вопросах налогообложения необходимо внедрить простое правило: "электроэнергия не должна облагаться налогом выше, чем газ". "А для промышленности предсказуемость не менее важна, чем цена. Именно поэтому мы предложили модернизировать европейский углеродный рынок", - объяснила фон дер Ляйен.

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турцию встревожили сообщения о планах Греции создать постоянную базу для дронов на Родосе

В Финляндии возобновят суд по делу танкера Eagle S о повреждении кабелей в заливе

Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

 Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Ученые прогнозируют рекордное таяние ледников в Альпах по итогам 2026 года

Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

 Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

 Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

Восемь россиян не выходят на связь в Непале после схода селя

Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

 Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11409 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3584 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов