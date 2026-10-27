Шесть профилей обучения закреплены в новом стандарте старшей школы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старшей школы предусматривает шесть основных профилей обучения, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"В стандарте предусмотрены шесть основных профилей: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. При этом, школа может формировать внутри них более узкие направления. Например, создавать физико-математические, инженерные, психолого-педагогические, медицинские и другие классы", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, новый ФГОС предусматривает возможность индивидуального подхода к обучению, а также учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности народов России.

"Сегодня под стандартом мы понимаем единое образовательное пространство, открытое для каждого школьника нашей страны, – от Камчатки до Калининграда", - отметил министр.

Он подчеркнул, что школьники смогут углубленно изучать именно те предметы, которые их интересуют, а школы – формировать разные профили обучения, составлять разные учебные планы с учетом образовательных потребностей и интересов учеников.

"Ориентиром здесь будут именно потребности и интересы школьников, их планы на дальнейшее образование", - уточнил глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что отдельный акцент в документе сделан на умении применять знания на практике. "У школьников должны быть сформированы навыки самостоятельного изучения материала, работы с информацией и проведения исследований. Ученику важно уметь планировать работу, контролировать ее ход и грамотно представлять результаты", - пояснил министр.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" 29 октября в 10:00.