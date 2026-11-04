Россия выдала Китаю обвиняемого в присвоении нескольких миллиардов юаней инвестиций

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - МВД РФ сообщило о передаче Китаю гражданина этой страны, бизнесмена, обвиняемого в присвоении средств инвесторов, сообщила представитель российского министерства Ирина Волк.

"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Китайской Народной Республики гражданина указанного государства. Он находился в международном розыске по обвинению в незаконном привлечении денежных средств населения", - сказала Волк.

По данным китайских правоохранительных органов, с 2018 по 2024 год учредитель компании активно продвигал и продавал финансовые продукты, обещая доходность в размере до 11,5% годовых.

"Без одобрения регулирующих органов и не обладая квалификацией для привлечения публичных депозитов, злоумышленник предлагал вложения в проекты, среди которых были не только реальные, но и фиктивные", - сказала она.

Мужчина присвоил депозиты на общую сумму несколько миллиардов юаней, а инвесторы понесли убытки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемый покинул КНР и был объявлен в международный розыск.

"Год назад он был задержан в нашей стране на территории Республики Татарстан", - сообщила Волк.