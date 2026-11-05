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В Тверской области добиваются включения Бежецка и Старицы в "Золотое кольцо"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тверской области работают над включением еще двух городов - Бежецка и Старицы - в состав туристического маршрута "Золотое кольцо", сообщил на прямой линии губернатор региона Виталий Королев.

Он напомнил, что в 2026 году в маршрут вошли Калязин, Кашин и Тверь.

"Сейчас рассматривается возможность вхождения других городов Верхневолжья в состав этого туристического маршрута. Был запрос и от Бежецка, и от Старицы. Очень важно, чтобы мы подумали, как и чем мы будем привлекать туристов в эти города", - сказал Королев.

В планах также - запуск межрегионального водного маршрута "Нижний Новгород - Ярославль - Тверь".

Королев поделился результатами реализации федерального проекта по сохранению объектов культурного наследия - регион вошел в число пилотных субъектов. Идет работа по восстановлении храмов, зданий и усадеб с привлечением инвесторов. В этом году началась комплексная реставрация усадьбы Знаменское-Раёк под Торжком. За несколько лет предполагается отреставрировать около 40 исторических объектов в Твери, Торжке, Бежецком, Калязинском, Кимрском и других округах.

"Золотое кольцо" - самый известный туристический маршрут в России. Первоначально маршрут включал Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Рыбинск, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в него добавили город Углич в Ярославской области. В начале 2026 года, в преддверии 60-летнего юбилея, национальный турмаршрут был расширен еще на 49 городов в Нижегородской и Тверской областях.

Виталий Королев Золотое кольцо Тверская область Старица Бежецк
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