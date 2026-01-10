Турмаршрут Золотое кольцо расширят на 49 населенных пунктов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Национальный туристический маршрут Золотое кольцо России станет больше: помимо 9 городов к нему добавили 49 населенных пунктов, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей", - пояснил вице-премьер РФ.

По словам Чернышенко, развитие и расширение Золотого кольца - ответ на растущий запрос туристов на глубокое и разноплановое путешествие по историческому центру России.

География обновленного Золотого кольца, помимо классических городов, охватит такие населенные пункты как Киржач, Муром, Александров во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск, Углич в Ярославской, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево и село Гжель в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, Арзамас, Нижний Новгород и многие другие.

"Для нас принципиально важно, чтобы турист получил не просто список достопримечательностей к обязательному посещению, а возможность создать свое уникальное приключение", - добавил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Как уточнили в пресс-службе, все новые направления будут развиваться под эгидой единого бренда "Золотое кольцо", что для туристов означает понятную навигацию, подготовленную инфраструктуру и гарантированный уровень сервиса. Также проект также станет катализатором развития для десятков малых городов, поможет создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать эти территории более привлекательными для жизни.