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Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо
Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тверь включена в расширенный национальный маршрут Золотое кольцо России, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте Золотое кольцо России! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас", - написал Королев в мессенджере Мах.

Королев проинформировал о новом статусе Твери на торжественном открытии Дня города.

"Наши жители восприняли эту новость по-настоящему горячо. Все мы прекрасно понимаем: для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но, прежде всего, это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей", - подчеркнул глава региона.

В воскресенье Тверь празднует 891-летие со дня образования.

Золотое кольцо - самый известный туристический маршрут в России, его название было придумано в 1967 году журналистом газеты "Советская культура" Юрием Бычковым для нескольких исторических городов, расположенных в пределах 350 км от Москвы, между которыми удобно передвигаться на автомобиле или автобусе. Первоначально маршрут включал Москву, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Рыбинск, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в него добавили город Углич в Ярославской области. В начале 2026 года, в преддверии 60-летнего юбилея, национальный турмаршрут был расширен еще на 49 городов в Нижегородской и Тверской областях.

Виталий Королев Золотое кольцо Тверь Тверская область
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