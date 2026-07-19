Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тверь включена в расширенный национальный маршрут Золотое кольцо России, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте Золотое кольцо России! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас", - написал Королев в мессенджере Мах.

Королев проинформировал о новом статусе Твери на торжественном открытии Дня города.

"Наши жители восприняли эту новость по-настоящему горячо. Все мы прекрасно понимаем: для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но, прежде всего, это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей", - подчеркнул глава региона.

В воскресенье Тверь празднует 891-летие со дня образования.