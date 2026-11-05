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"Джум Маркет" включен в реестр РКН на "приземление" в РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) внес компанию - оператора онлайн-платформы "Джум Маркет", зарегистрированную в Армении, в перечень компаний, обязанных открыть в РФ представительство, а также выполнить еще ряд требований закона о "приземлении".

Согласно данным на сайте РКН, компания ООО "Интернет проекты" с регистрацией в Ереване внесена в реестр 5 ноября. В качестве информационного ресурса компании указан www.joom.ru.

Пока компания, по данным РКН, не выполнила ни одного из трех первичных требований закона о "приземлении" в РФ; меры понуждения к ней не применяются.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер понуждения вплоть до полной блокировки их интернет-ресурсов и сервисов на территории РФ.

В перечень на "приземление" внесены всего 28 иностранных компаний, в том числе Google, Apple Inc., Telegram и TikTok.

Кроме того, Joom входит в перечень из 12 ресурсов, подпадающих под действие законодательства о цифровых платформах, опубликованный Минэкономразвития РФ в июле.

Joom - международная группа компаний в сфере электронной коммерции и финансовых технологий, основанная в 2016 году в Риге, в конце 2022 года перенесла свою штаб-квартиру в Лиссабон. Офисы компании расположены в Китае, Португалии, Гонконге, США, Германии и Люксембурге. На текущий момент включает в себя пять различных бизнесов предприятий, в том числе платформу электронной коммерции.

Джум Маркет Joom Роскомнадзор
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