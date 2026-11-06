Землетрясение магнитудой 2,4 зарегистрировано на юге Сахалина

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 2,4 зарегистрировано минувшей ночью с эпицентром в 7 км восточнее села Огоньки Анивского района, очаг залегал на глубине 7 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайших к эпицентру населенных пунктах Анивского района сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов.