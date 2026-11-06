Более 400 домов в Приморье остались без света из-за непогоды

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроснабжения зафиксировали в Приморье из-за непогоды, без света остались четыре населенных пункта, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.

"Под отключение от электроснабжения попали четыре населенных пункта: села Девятый Вал, Тавричанка, Новицкое и Николаевка", - говорится в сообщении.

Всего без света остались 10 многоквартирных и 393 частных домов, в которых проживают более 1,5 тыс. человек, а также три социально значимых объекта.

Минувшей ночью в Приморском крае резко изменилась погода - температура воздуха упала до -3...-9 °C, на побережье до +2...-2 °C , сообщает Примгидромет. Вслед за циклоном в регион начал поступать холодный воздух, дожди после полуночи перешли в снег. Скорость ветра составляла 15-20 м/с с порывами до 26 м/с. На дорогах местами зафиксирована гололедица.