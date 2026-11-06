ВСУ 109 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 109 атаках с украинской стороны за прошедшие сутки.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах в пятницу.

По его данным, удары нанесены по Белгороду и девяти округам. Противник совершил девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом сбиты и подавлены 113 беспилотников.

Кроме того, Шуваев заявил о смерти в больнице мужчины, который получил тяжелые травмы в результате удара беспилотника по коммерческому объекту в Белгородском округе 25 октября.

Ранее сообщалось, что накануне в Шебекинском округе получили ранения три мирных жителя. Один из пострадавших находится на лечении в медицинском учреждении, уточнил глава региона.