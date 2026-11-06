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РЖД предупредили о возможных задержках поездов в Воронежской области из-за учений

РЖД предупредили о возможных задержках поездов в Воронежской области из-за учений
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Воронежской области возможны задержки электричек и поездов дальнего следования в связи с проведением тактических учений предупредила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня, 6 ноября, на участке Воронеж-Курский - Ведуга (Воронежская область) пройдут тактические учения по отработке действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций на железнодорожном транспорте. В связи с этим возможны кратковременные задержки поездов пригородного сообщения и дальнего следования", - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали учитывать это при планировании поездок.

Воронежская область Воронеж Ведуга РЖД ЮВЖД
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