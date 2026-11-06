Жители 30 сел в Дагестане остались без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии из-за замыкание на ЛЭП произошло в 30 населенных пунктах четырех районов Дагестана, сообщает ГУ МЧС по республике в пятницу.

По состоянию на 6:45 мск 6 ноября без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов в четырех муниципальных районах.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 22 человека и 8 единиц техники.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - к 18:00 мск пятницы.