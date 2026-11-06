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В Курской области за сутки сбили 59 БПЛА, пострадали два человека

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 59 украинских дронах, сбитых над регионом за минувшие сутки, пострадали два человека.

"Всего в период с 09:00 5 ноября до 09:00 6 ноября сбито 59 вражеских беспилотников различного типа. Пять раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал губернатор в мессенджере Max.

По его сведениям, в результате атак в урочище Моховом Большесолдатского района ранен 38-летний мужчина, в деревне Успешное Рыльского района - 46-летний.

В урочище Моховое и деревне Успешное уничтожены два автомобиля.

В посёлке Культпросвет Хомутовского района повреждено остекление дома.

Погибших нет, уточнил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
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