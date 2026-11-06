Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль Lada Xray столкнулся с грузовиком Volvo в Сармановском районе Татарстана, погибли четыре человека, сообщила прокуратура республики в своем официальном канале в Max в пятницу.

В числе жертв аварии один ребенок.

Еще один пассажир получил травмы.

По данным ведомства, ДТП произошло на 30-м километре дороги Набережные Челны - Сарманово. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.