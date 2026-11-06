Поиск

Совбез РФ отметил дестабилизирующую роль спутниковых систем Starlink и OneWeb

Совбез РФ отметил дестабилизирующую роль спутниковых систем Starlink и OneWeb
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Западные низкоорбитальные спутниковые системы связи Starlink и OneWeb применяются для дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных странах, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ в пятницу.

"Состоялось совещание членов президиума Научно-экспертного совета Совета безопасности Российской Федерации по вопросу использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в сеть "Интернет" в интересах обеспечения информационной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки", - заявили в пресс-службе.

"В первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb, проводящим активную экспансию в странах, которые заинтересованы в ускоренной цифровизации национальных экономик", - сказано в сообщении.

По данным аппарата, участники совещания рассмотрели возможности и перспективы международного использования российской спутниковой системы связи.

"Для активизации развития системы необходимо в ускоренном темпе наращивать серийное производство космических аппаратов связи и терминального оборудования", - отметили в Совбезе РФ.

В пресс-службе добавили, что уполномоченным госорганам рекомендовано подготовить предложения по мерам обеспечения полномасштабного развертывания и устойчивого функционирования системы.

OneWeb Starlink Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

 МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

Тюменский губернатор призвал жителей воздержаться от поездок из-за шторма

Совбез РФ отметил дестабилизирующую роль спутниковых систем Starlink и OneWeb

 Совбез РФ отметил дестабилизирующую роль спутниковых систем Starlink и OneWeb

Омск получил статус "Новогодняя столица России" сезона 2027-2028 годов

 Омск получил статус "Новогодняя столица России" сезона 2027-2028 годов

В Москве фиксируют неготовность европейцев обсуждать систему безопасности

Клиенты Ozon банка столкнулись со сложностями при оплате и входе в приложение

Глава "Селигдара" назвал избыточной реакцию рынка на новости о проблемах акционеров

Молдавия введет визовый режим с Россией по мере евроинтеграции

 Молдавия введет визовый режим с Россией по мере евроинтеграции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12809 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4079 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов