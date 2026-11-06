Совбез РФ отметил дестабилизирующую роль спутниковых систем Starlink и OneWeb

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Западные низкоорбитальные спутниковые системы связи Starlink и OneWeb применяются для дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных странах, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ в пятницу.

"Состоялось совещание членов президиума Научно-экспертного совета Совета безопасности Российской Федерации по вопросу использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в сеть "Интернет" в интересах обеспечения информационной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки", - заявили в пресс-службе.

"В первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb, проводящим активную экспансию в странах, которые заинтересованы в ускоренной цифровизации национальных экономик", - сказано в сообщении.

По данным аппарата, участники совещания рассмотрели возможности и перспективы международного использования российской спутниковой системы связи.

"Для активизации развития системы необходимо в ускоренном темпе наращивать серийное производство космических аппаратов связи и терминального оборудования", - отметили в Совбезе РФ.

В пресс-службе добавили, что уполномоченным госорганам рекомендовано подготовить предложения по мерам обеспечения полномасштабного развертывания и устойчивого функционирования системы.