Кабмин разрешил продажу востребованных лекарств в сельских почтовых отделениях

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России приняло ряд решений для повышения доступности лекарств; в частности, продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Согласно подписанному постановлению правительства, продажа медикаментов разрешена в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перечень препаратов включает более 100 наименований, наиболее востребованных при амбулаторном лечении и отпускаемых без рецепта. Такие лекарства не требуют наличия в почтовых отделениях особых условий хранения, что позволит обеспечить надлежащее качество их хранения без риска для безопасности, отметили в министерстве.

Продажу смогут осуществлять только работники почтовых отделений, прошедшие программы дополнительного обучения по вопросам приемки, хранения и отпуска лекарств. Они не наделены полномочиями по фармацевтическому консультированию граждан.

Кроме того, правительство своим распоряжением утвердило первые регионы, которые примут участие в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптеках. Субъектами, где стартует эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, выбраны Нижегородская и Курская области.

В передвижных аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения.

Пилотный проект пройдет на территории сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, отметили в Минздраве.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. С его помощью будет отработан механизм такой торговли для его широкого внедрения и использования на постоянной основе. В дальнейшем для включения региона в эксперимент руководитель субъекта должен будет подать ходатайство в Минздрав, добавили в пресс-службе.