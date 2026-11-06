МЧС предупредило жителей Петербурга о гололедице

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает жителей о похолодании в выходные. 7 ноября на дорогах местами ожидается гололедица.

В Управлении указали автомобилистам на важность замены резины.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов со своей стороны сообщил, что на текущей неделе минусовую температуру впервые за сезон зафиксировали в центре Петербурга. Вместе с начинающимся в городе похолоданием будет расти атмосферное давление, и погоду вместо циклона начнет определять периферия антициклона, добавил он.