Тюменский губернатор призвал жителей воздержаться от поездок из-за шторма

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в связи с непогодой.

"Штормовое предупреждение объявлено в регионе из-за сильного ветра. В Тюменской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Также синоптики прогнозируют снижение температуры и мокрый снег - на дорогах возможна гололедица, риски ДТП растут", - написал глава региона в своем канале в Max.

Моор призвал отказаться в это время от поездок, особенно загородных.

Глава региона подчеркнул, что службы переведены в режим повышенной готовности.

Ураганный ветер в пятницу вызвал отключения электроэнергии в Тюменском муниципальном округе.

Также глава Тобольска Петр Вагин сообщил в своем канале, что сильный ветер повлиял и на этот город.

Утром 6 ноября ГУ МЧС по региону предупредило о том, что при порывах ветер в пятницу в регионе может достигать скорости 18-23 м/с.