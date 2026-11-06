Тюменский губернатор призвал жителей воздержаться от поездок из-за шторма
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в связи с непогодой.
"Штормовое предупреждение объявлено в регионе из-за сильного ветра. В Тюменской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Также синоптики прогнозируют снижение температуры и мокрый снег - на дорогах возможна гололедица, риски ДТП растут", - написал глава региона в своем канале в Max.
Моор призвал отказаться в это время от поездок, особенно загородных.
Глава региона подчеркнул, что службы переведены в режим повышенной готовности.
Ураганный ветер в пятницу вызвал отключения электроэнергии в Тюменском муниципальном округе.
Также глава Тобольска Петр Вагин сообщил в своем канале, что сильный ветер повлиял и на этот город.
Утром 6 ноября ГУ МЧС по региону предупредило о том, что при порывах ветер в пятницу в регионе может достигать скорости 18-23 м/с.