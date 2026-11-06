МИД Финляндии готовят новые ограничения на въезд в страну для россиян

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Финляндии готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян в страну, сообщает Yle со ссылкой на MТV.

Этот вопрос президент Александр Стубб и Министерский комитет по внешней и безопасности обсудили 6 ноября. Премьер-министр Петтери Орпо сказал, что МИД готовит новые ограничения для въезда россиян в страну, речь может идти о запрете на въезд спортсменам. Сам Орпо считает, что было бы проще "вообще не разрешать россиянам въезжать в Финляндию".

Премьер-министр напомнил, что ограничения на въезд постепенно расширялись с февраля 2022 года. Вопрос о введении дополнительных запретов будет решен в сжатые сроки, добавил он.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала, в свою очередь, в соцсети X, что ведомство готовит предложение по быстрому внесению изменений в резолюцию правительства о въезде россиян в страну.

Yle отмечает, что на следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ, в которых должны принять участие и российские игроки. В Хельсинки с 20 по 21 ноября с участием российских спортсменов также должны состояться соревнования по фигурному катанию. С 27 по 29 ноября на горнолыжном Руке пройдут соревнования лыжников на кубок мира, в которых также ожидаются российские участники.