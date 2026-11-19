В Кремле заявили, что тема Украины не была центральной на трехсторонней встрече

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Тема Украины не была центральной на трехсторонней встрече лидеров РФ, КНР и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, была ли тема Украины центральной.

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялась в четверг "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.