Путин заявил, что Киев не слушает советов Трампа о прекращении атак на НПЗ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Киев не прекращает атаки на нефтеперерабатывающие мощности РФ, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, киевские власти не слушают таких советов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК во вторник.

По его словам, "все продолжается, как ни в чем не бывало".

"В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны, об этом все должны знать", - подчеркнул Путин.

По его словам, "эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней", не в состоянии нанести России критического ущерба.

"Тем не менее, сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают", - сказал Путин.