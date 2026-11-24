Временный поверенный в делах Латвии вызван в МИД РФ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Латвии в России была вызвана в МИД РФ из-за ситуации с отделом социального обеспечения при консульском отделе российского посольства в Риге, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В связи с ультимативным требованием Латвии прекратить трудовые отношения с на месте принятыми сотрудниками Отдела социального обеспечения при консульском отделе Посольства России в Риге (далее - ОСО) 23 ноября в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Р.Красовска", - заявили на Смоленской площади во вторник.

"Дипломату разъяснена суть проблем, возникающих в данном контексте для функционирования дипмиссий обеих стран. Ключевая из них - невозможность продолжения выплат военных пенсий, которые осуществляют работники ОСО в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики", - отметили в МИД РФ.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, речь идет о соглашении по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих в Латвии, от 30 апреля 1994 года.

"В ходе встречи была вручена соответствующая нота с развернутыми инициативами российской стороны относительно возобновления переговоров по вопросам трудоустройства в посольство Латвии в Москве на месте принятого персонала в строгом соответствии с российским законодательством", - сообщили на Смоленской площади.

Указывается, что "латвийской стороне также предложено провести консультации по возможному внесению изменений в соглашение и уточнению статуса сотрудников ОСО при том понимании, что их увольнение сделает невозможным дальнейшее функционирование предусмотренного документом механизма и приведет к серьезным препятствиям при выполнении обязательств перед проживающими в Латвии почти шестью тысячами военных пенсионеров и членами их семей (среди которых как российские, так и латвийские граждане)".

"Официальной Риге адресован призыв оценить гуманитарные последствия требуемого ею шага с учетом того, что для многих из получателей пенсия является единственным источником дохода, и не допустить возникновения серьезных социальных проблем для повседневной жизни пожилых людей, являющихся одной из наиболее уязвимых групп населения", - заключили в МИД РФ.