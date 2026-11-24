В Севастополе подачу электричества ограничат на 30% на время ремонта

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Подачу электричества в Севастополь ограничат на 30% из-за проведения противоаварийных работ на федеральных сетях за пределами региона, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ограничения будут вводить с 25 ноября. Развожаев рассчитывает, что это продлится не больше десяти дней.

"В период с 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%. В ночные часы - с 21:00 до 8:00 - электроснабжение будет осуществляться без ограничений", - написал он.

Ограничения коснутся всех районов города, заранее графики отключений по адресам сделать невозможно. Объекты жизнеобеспечения города будут получать электричество в приоритетном порядке.

Ранее о введении аналогичных ограничений сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

С 24 октября власти Крыма и Севастополя несколько раз сообщали, что в регионах вводятся ограничения на подачу электроснабжения из-за аварий на сетях за пределами Крымского полуострова.