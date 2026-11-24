Свыше 34 тыс. мигрантов решено выдворить из РФ в рамках операции "Нелегал"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На 80% увеличилось число решений о выдворении из РФ иностранных граждан по итогам федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", сообщили в министерстве внутренних дел России.

"В сравнении с прошлогодними результатами операции "Нелегал" на 80% увеличилось число принятых решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации - свыше 34 тысяч", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в результате комплекса мероприятий выявлено порядка 143 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан на территории РФ, а также около 40 тыс. нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

Возбуждено порядка 4,2 тыс. уголовных дел в сфере миграции. Выявлено 549 лиц, находящихся в розыске.

По словам Волк, повысить эффективность операции позволило внедрение целого ряда механизмов контроля за миграционными потоками, включая развертывание пунктов миграционного контроля и системы биометрической идентификации иностранных граждан на государственной границе РФ, функционирование реестра контролируемых лиц и принятие других цифровых решений.

Операция "Нелегал-2026" стартовала в июне и прошла в два этапа. Проведение операции организовано МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.