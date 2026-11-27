ФСБ сообщила о пресечении в ДНР атаки на высокопоставленного военного

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в ДНР жительницы региона, которая по версии спецслужбы, по заданию украинских спецслужб должна была навести ударные беспилотники для атаки на высокопоставленного военного.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Донецкой Народной Республике пересечена противоправная деятельность гражданки России, 1997 года рождения, причастной к подготовке террористического акта в отношении высокопоставленного российского военнослужащего", - сообщил ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанная установила контакт с представителями украинских спецслужб и передавала им информацию о местах дислокации подразделений ВС России в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях.

"По заданию кураторов женщина переехала в Донецк, где вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств по месту его жительства, а также через мессенджер Whatsapp передавала украинской стороне информацию о его передвижениях и используемых автомобилях" ,- сообщили в спецслужбе.

Для покушения были задействованы три ударных беспилотника "Баба Яга", снаряженных самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. БПЛА были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждено дело о госизмене.