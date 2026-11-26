Что произошло за день: четверг, 26 ноября

"Итоги года", атака на НПЗ в Краснодарском крае, прошедший I чтение закон о пенсионных накоплениях и внесенный пакет законов об ответственности за публикацию последствий атак БПЛА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 10 декабря. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Такое раннее подведение итогов года связано с напряженным графиком российского лидера.

- Возгорание произошло на НПЗ "Славянск-Эко" в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Произошел разлив нефти, сообщает пресс-служба компании.

- В Госдуму внесен пакет проектов законов об ответственности за публикацию последствий атак БПЛА. В том числе предлагается ввести уголовную ответственность для ранее подвергнутых административному наказанию либо имеющих судимость за аналогичное деяние.

- Госдума приняла в I чтении законопроект о конвертации накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений. Для граждан, имеющих накопления в Соцфонде, будет сформирован уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Управлять этими пенсионными накоплениями будет ВЭБ.

- Владимир Путин заявил о необходимости защищать государство и граждан от преступлений с помощью ИИ, но без избыточных запретов и блокировки технологии. Он также подчеркнул, что для граждан РФ должна быть предусмотрена возможность выбора использования ИИ-агентов, в том числе отечественных, для использования на мобильных устройствах. Президент призвал наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей ИИ.

- Суд изъял в доход РФ активы первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася на 970 млн руб. Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновника. Он приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи, а также неправомерно участвовал в осуществлении предпринимательской деятельности.

- Пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность на территории Армении в предстоящие годы, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

- Финляндия продлила ограничение на въезд в страну граждан РФ до конца 2028 года. Закон о пограничной безопасности вступил в силу в первый раз в июле 2024 года сроком на два года и рассматривается как временный.