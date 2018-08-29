Роскомнадзор вызвался стать посредником в конфликте "Яндекса" с правообладателями

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта между "Яндексом" и правообладателями.

"Мы готовы оказывать содействие в нахождении точек взаимодействия между компаниями", - сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в среду.

"Я надеюсь, что в досудебном порядке компания "Яндекс" предпримет шаги по урегулированию этого конфликта до блокировки. Я очень надеюсь, что это будет сделано во взаимодействии с правообладателями", - сказал он.

По его словам, "основанием для неприменения мер блокировки является принятие "Яндексом" мер по исполнению определения Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер". "Мы также откажемся от всех претензий в случае, если получим соответствующее решение Мосгорсуда об отмене этого определения, этих обеспечительных мер. А информация о том, что "Яндекс" подает жалобу, для нас не является основанием для отмены действий по блокировке", - пояснил Субботин.

Конфликт вокруг "Яндекс.Видео"

Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов "Газпром-медиа" - ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" - к ресурсу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сообщали в пресс-службе медиахолдинга.

Также сообщалось, что медиахолдинги "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции с требованием исключить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

27 августа Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео". На следующий день Субботин сообщил "Интерфаксу", что сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты.

В среду "Яндекс" распространил заявление, что считает решение Мосгорсуда, который ввел предварительные обеспечительные меры в отношении компании и обязал Роскомнадзор заблокировать пиратский контент в ее сервисе, необоснованным. Компания пообещала обжаловать это решение. По мнению "Яндекса", закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. В компании подчеркнули, что как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством.

Ранее "Яндекс" договорился с крупными телеканалами, и с марта 2017 года в экспериментальном режиме транслировал их контент на разных площадках, в том числе на главной странице.