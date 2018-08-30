"Единая Россия" инициировала региональные законопроекты о поддержке пенсионерам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президиум Генерального совета "Единая Россия" в четверг поручил депутатским фракциям партии в законодательных органах власти субъектов РФ внести законопроекты о региональных мерах поддержки для тех, кто достиг существующего сейчас пенсионного возраста.

"Внести в кратчайшие сроки в соответствующие в законодательные (представительные) органы государственной власти проекты законов о предоставлении региональных мер социальной поддержки, действующих на 31 декабря 2018 года для лиц пенсионного возраста, мужчинам при достижении 60 лет и женщинам при достижении 55 лет, включая налоговые льготы", - говорится в решении президиума.

Накануне президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу, в том числе повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особые льготы.