Рабочая группа Госдумы обсудит президентские инициативы по изменению пенсионного законодательства

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин пятницу проведет заседание рабочей группы Думы по совершенствованию пенсионного законодательства.

Данная группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний для доработки принятого в первом чтении правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, сообщает в четверг пресс-служба нижней палаты.

"Участники заседания обсудят прозвучавшие накануне инициативы президента Владимира Путина, в том числе касающиеся снижения возраста выхода на пенсию для женщин с 63, как это предлагало правительство, до 60 лет, досрочных пенсий для многодетных матерей, сохранения действующего порядка предоставления льгот по налогам на землю и недвижимость", - отметили в пресс-службе.

Также рабочая группа проработает вопросы, направленные на защиту прав работников предпенсионного возраста. "Речь, в частности, идет о законодательном закреплении понятия "предпенсионный возраст", введении ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста и двукратном увеличении для таких граждан пособия по безработице", говорится в сообщении.

Ранее Володин отмечал, что "поставленная президентом задача предполагает внесение поправок в Трудовой, Административный и Уголовный кодексы, и участникам рабочей группы необходимо обсудить вопрос синхронизации принятия законопроектов по совершенствованию пенсионной системы и защите трудовых прав работников предпенсионного возраста".

В свою очередь первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщал, что рабочая группа Госдумы по доработке пенсионного законопроекта на заседании в пятницу обсудит оформление предложений президента РФ Владимира Путина в конкретные поправки.

"Наша задача, и она вытекает из решения президиума Генсовета партии "Единая Россия", состоит с том, чтобы работа этой группы была сосредоточена главным образом над реализацией тех задач, которые поставил президент, над оформлением идей президента в конкретные поправки, конкретные законодательные инициативы или подзаконные акты, которые мы как парламент вправе потребовать от правительства перед третьим чтением законопроекта", - сказал А.Исаев в четверг на заседании президиума Генсовета партии.

Он отметил, что "именно такой порядок работы фракция намерена предложить на завтрашней рабочей группы".

"Мы можем условно выделить шесть наиболее значимых инициатив президента, мы предложим создать шесть подгрупп, которые займутся работой с текстами для того, чтобы обеспечить законодательное закрепление инициатив президента", - добавил Исаев.

В заседании рабочей группы вместе с председателями профильных комитетов и представителями всех фракций примут участие члены Совета Федерации, руководство Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Пенсионного фонда, Счетной палаты, профсоюзов, ведущих деловых объединений и экспертного сообщества.