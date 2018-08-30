Средний размер пенсии в РФ в июле составлял 13,3 тыс. рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2018 года вырос на 0,8% по сравнению с июлем прошлого года, сообщили в четверг в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составляла 13 тыс. 345 руб. и выросла на 3,4% по сравнению с июлем 2017 года.

Средний размер назначенных пенсий в июне 2018 года составил 31,3% от средней начисленной зарплаты по стране (42 тыс. 640 рублей) против 33,9% в июле 2017 года. Без учета единовременной выплаты в январе 2017 года (в размере 5 тыс. руб.) в январе-июле 2018 года реальный размер назначенных пенсий вырос на 1,5%.

С учетом указанной выплаты реальный размер пенсий за январь-июль текущего года сократился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.