В Минкомсвязи заявили об отсутствии причин менять законодательство из-за "Яндекса"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков не видит оснований для корректировки антипиратского законодательства в связи с ситуацией с "Яндексом".

"Вопрос о пересмотре законодательства, конечно, всегда можно поднимать, если созреет критическая масса... На данный момент я этого не чувствую (в ситуации с Яндексом - ИФ)", - сказал Носков "Интерфаксу" во вторник.

"Если ко мне будет больше обращений со стороны бизнеса и экспертов, то, конечно, любую инициативу по изменению законодательства, я считаю, нужно рассматривать. Дойдет ли она до финала - не понятно. Но, безусловно, нужно действовать в интересах и бизнеса, и правообладателей", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в министерстве наблюдают за тем, как развивается ситуация в споре между "Яндексом" и "Газпром-медиа", однако пока не видят оснований для вмешательства.

"С решением суда могут не соглашаться "Яндекс" или эксперты. Я как представитель исполнительной власти не могу не соглашаться. Здесь его (решение суда) обсуждать бессмысленно", - добавил Носков.

Угроза блокировки для "Яндекса"

24 августа Мосгорсуд удовлетворил исковые заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа") к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сказали в пресс-службе медиахолдинга.

В холдинге уточняли, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы телеканалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне!".

Суд обязал Роскомнадзор "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения на сайте поисковика, заявили в "Газпром-медиа".

В минувшую пятницу Роскомнадзор сообщил, что после проверки, проведенной его специалистами, у него нет оснований для блокировки "Яндекс.Видео".

Сама компания заявила, что удалила из поиска все ссылки на спорный контент, который послужил поводом для иска "Газпром-медиа". "Яндекс" объяснил это решение стремлением избежать блокировки, которая может коснуться не только сервиса "Яндекс.Видео", но и всего поисковика. Вместе с тем компания заявила, что по-прежнему считает решение суда об удалении поисковиком пиратского контента необоснованным и незаконным, и будет его обжаловать. По мнению "Яндекса", закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. В компании подчеркнули, что как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством.

Вместе с тем, в пресс-службе "Газпром-медиа" "Интерфаксу" сообщили, что не отказываются от подачи иска к "Яндексу", так как пиратский контент по некоторым видам запросов все еще присутствует в сервисе. Кроме того, холдинг опасается, что если не подать иск, то предварительные обеспечительные меры, наложенные на "Яндекс" судом, будут автоматически сняты, а пиратское видео со временем вновь возникнет в выдаче "Яндекс.Видео".