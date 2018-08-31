Российские космонавты на МКС поставили вторую заплатку на трещину в стенке "Союза"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россияне на Международной космической станции установили вторую заплатку на трещину в стенке корабля "Союз", спровоцировавшую утечку кислорода.

Как следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует один из ресурсов NASA, российский космонавт Сергей Прокопьев смонтировал дополнительную заплатку.

Проводится утилизация спиртовых салфеток после монтажа эпоксидного слоя.

Как сообщалось, давление на корабле "Союз МС-09" начало снижаться накануне. Космонавты компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Российские космонавты в четверг вечером ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Утром в пятницу повторная проверка ультразвуком подтвердила герметичность после ремонта отверстия на корабле "Союз", пристыкованном к МКС, и давление на станции стабильно держится на достаточном уровне. Российский Центр управления полетами рекомендовал наложить второй слой герметика для предупреждения появления новых протечек.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" в ночь на четверг, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.