Рогозин заявил о герметичности "Союза" после устранения утечки воздуха

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле "Союз", у них есть все необходимое, корабль сможет вернуться на Землю, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На кораблях и российском сегменте МКС есть весь необходимый ремонтный комплект. Подобного рода ситуации предусмотрены регламентом работ РКК "Энергия" и Центра подготовки космонавтов. Космонавты сами морально и профессионально готовы к выполнению этих задач", - сказал Рогозин в пятницу журналистам, комментируя утечку воздуха в бытовом отсеке корабля "Союз", который пристыкован к МКС.

"Сегодня утром были проведены дополнительные работы по мониторингу, они говорят о том, что работы были выполнены вполне надёжно и удовлетворительно. Станция находится в герметичном состоянии. Корабль восстановлен тоже в герметичном состоянии, и может быть использован в дальнейшем для возвращения одного из экипажей на Землю в соответствии с графиком", - отметил глава "Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС поставили вторую заплатку на трещину в стенке "Союза".